FOTO Spomínate si na speváčku Anastaciu? Rakovina prsníka, mastektómia a TAKTO vyzerá dnes ×

Anastacia, celým menom Anastacia Lyn Newkirk je americká speváčka a skladateľka. Na prelome tisícročia bolo jej meno hojne skloňované. Hity ako I'm Outta Love, Left Outside Alone alebo Sick And Tired drvili hitparády.