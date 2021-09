FOTO Českom otriasa PORNOŠKANDÁL: Ženatému premiérovi pomotala hlavu herečka pre dospelých! ×

Belgickom a Českom otriasol v uplynulých mesiacoch porno škandál. Do krásnej rodáčky z českého Jablonného nad Orlicí a herečky pre dospelých Eveline Dellai, sa zapozeral belgický premiér Alexander de Croo. Na tom by nebolo nič strašné, ak by vysoko postavený politik nebol ženatý a nemal dve deti.