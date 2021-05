FINÁLE Tvojej tváre: Keď zbadáte POSLEDNÚ PREMENU Fera Joka, nebudete sa vedieť prestať smiať ×

A je to tu. Už túto nedeľu sa dozviete, kto z finálovej štvorice bude víťazom šiestej série šou Tvoja tvár znie povedome. Napriek tomu, že miláčik divákov Fero Joke to istotne nebude, večer predvedie číslo, ktoré sa vám vryje do pamäti!