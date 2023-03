Fanúšikovia smútia: Vo veku 93 rokov zomrel herec, ktorý stvárnil legendárne monštrum Gill-mana ×

Do hereckého neba odišla ďalšia filmová legenda. Vo veku 93 rokov zomrel herec Ricou Browning, ktorý v roku 1954 vo filme Príšera z Čiernej lagúny stvárnil desivé podvodné monštrum Gill-mana. Video: Creature from the Black Lagoon