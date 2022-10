Dušan Dědeček putuje do preventívnej väzby! Sudkyňa sa obávala pokračovania v trestnej činnosti ×

Šofér auta smrti z bratislavskej zastávky Zochova Dušan Dědeček sa dnes definitívne dozvedel, kde strávi najbližšie mesiace. Okresný súd ho začiatkom týždňa nevzal do väzby, no to zmenil odvolací krajský súd, ktorý mu nariadil preventívnu väzbu.