Kvôli podmienkam, ktoré si stanovuje DiCaprio pri hľadaní novej frajerky, sa mu smeje už celý internet. Leo sa však očividne snaží napraviť svoju reputáciu a do spoločnosti si vyšiel so "staršou" slečnou. Nezabúdajte hlavne na to, že pojem "staršia" si takmer záletný herec vysvetľuje po svojom.