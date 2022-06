V čase medzi 18:40 a 19:00 sa vyskytla tromba nad obcou Kúty na Záhorí. ×

Tromba je oblak lievikovitého tvaru, ktorý sa vyskytuje pod základňou búrkovej oblačnosti. Oblak je rotujúci, no sám o sebe neškodný. V prípade, že by sa dotkol povrchu zeme, išlo by o tornádo. To by už mohlo napáchať aj škody.