Camila Cabello a jej obnažený prsník priamom prenose: Voľné šaty a tanec nejdú dokopy! ×

Do britského televízneho programu BBC The One Show pripojila cez video kubánsko-mexická speváčka Camila Cabello (25). Keď však predvádzala kúsok z latinskoamerického tanca k piesni, z ledabolo zapnutej košele jej vyskočil celý prsník.