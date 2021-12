Brutálny TRAPAS Sarah Jessici Parker na premiére: Herečka naháňala kabelku po zemi! ×

Streda večer sa v New Yorku niesla v znamení premiéry rebootu kultového seriálu Sex v meste s názvom And Just Like That. Na červenom koberci sa stretli predstaviteľky Carrie, Mirandy a Charlotte herečky Sarah Jessica Parker (56), Cynthia Nixon (55) a Kristin Davis (56), ktoré oslnili svojimi róbami.