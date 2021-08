Briney Spears oslávila slobodu po svojom: Ďalšie holé zábery a prekvapivé slová! ×

So speváčkou Britney Spears (39) je to ako na hojdačke. Zatiaľ čo urputne bojuje o svoju slobodu, svojprávnosť a vymanenie sa z otcových pazúrov, kráti si čas na sociálnych sieťach, ktoré sa stali jej novým pódiom. Občas to však poriadne prepískne a jej príspevky sú o predvádzaní jej nahého tela.