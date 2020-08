Bratislavčanka Martina šije z ODPADU a zarába na tom TISÍCE eur! ×

To, čo vyhodíte, ona premení na poklad! Mladá Slovenka, Martina Mareková Kuipers, vyrába recyklovanú módu z vecí, ktoré idú do koša, a učí to robiť aj malé deti. Dnes má vlastnú značku a organizuje letnú školu šitia. Ako sa k tomu dostala a čo ju inšpirovalo?