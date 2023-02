Bluesová speváčka Bonnie Raitt na Grammy vyhrala v kategórii najlepšia pieseň ×

Takpovediac virálnych momentov bolo tento rok na Grammy viac než dosť, no ak by sme si mali vybrať ten najlepší, bude to určite zmätená a šokovaná tvár 73-ročnej speváčky Bonnie Raitt.