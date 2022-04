Blaha: 8. apríl sa zapíše DO DEJÍN ako deň, keď sa Slovensko ZAPOJILO do vojny. ×

„8. apríl sa zapíše do dejín Slovenska ako deň, keď sa Slovenská republika zapojila do vojny s Ruskom. A toto je čisté šialenstvo,“ vyhlásil podpredseda Smeru Ľuboš Blaha. Ako ďalej uviedol Heger a prezidentka Čaputová zatiahli Slovensko do vojny a ohrozili národnú bezpečnosť.