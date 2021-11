Zvládne to vôbec? Už teraz NAJSTARŠÍ prezident USA chce kandidovať aj v ďalších voľbách!

Novinári Psakiovú požiadali, aby sa vyjadrila k medializovaným správam, podľa ktorých Biden svojim priaznivcom oznámil, že plánuje kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2024.

"Áno, to je jeho zámer," potvrdila Psakiová na palube lietadla Air Force One, ktorým sa prezident Biden so sprievodom presúval na oslavu Dňa vďakyvzdania s americkými vojakmi na základni Fort Bragg v Severnej Karolíne.

Reuters pripomenul, že Bidenova popularita v posledných mesiacoch zaznamenala pokles, čo časť demokratov viedlo k úvahám, či by sa vôbec mal v roku 2024 uchádzať o znovuzvolenie. Demokrati sú okrem toho otrasení víťazstvami republikánov vo voľbách v štáte Virgínia začiatkom tohto mesiaca i len tesným víťazstvom demokratov v New Jersey.

Reuters dodal, že vo svojich 79 rokoch je Biden najstarším prezidentom v dejinách Spojených štátov. Biden minulý piatok absolvoval prvú lekársku prehliadku od nástupu do funkcie v januári tohto roku. Lekári počas nej konštatovali, že má stuhnutú chôdzu a časté záchvaty kašľa, ktoré pripisujú refluxu. Konzílium lekárov sa však zhodlo v tom, že Biden je schopný zastávať prezidentský úrad.

Agentúra Reuters konštatovala, že Bidenove politické vyhliadky posilnilo nedávne schválenie plánu o rozvoji infraštruktúry vo výške bilióna dolárov na pôde Snemovne reprezentantov.