Dvanásťročné ruské dievča poslali úrady do sirotinca a jeho otca zbili a zatkli za to, že na hodine výtvarnej výchovy nakreslilo protivojnový obrázok. TASR informuje podľa portálu britského denníka The Guardian.

Alexej Moskalev, otec samoživiteľ z východoruskej Tulskej oblasti, bol vlani v decembri obvinený z poškodzovania dobrého mena ruskej armády. Dôvodom bolo, že jeho dcéra Maša v škole a na internete protestovala proti vojne na Ukrajine, uviedol v utorok nezávislý ruský spravodajský portál Meduza.

Hovoriť o mieri je trestné

Mašina učiteľka dala žiakom v triede úlohu nakresliť obrázky na podporu ruských vojakov na Ukrajine, uviedla Meduza. Maša nakreslila ruskú vlajku a na nej slová "nie vojne" a tiež ukrajinskú vlajku ozdobenú slovami "sláva Ukrajine". Učiteľka to oznámila riaditeľovi školy, ktorý zavolal políciu, opísal situáciu jej otec.

Moskalevovi teraz hrozia tri roky väzenia, ak sa jeho prípad dostane na súd, a "dievčatko poslali do sirotinca", uviedol otcov právnik pre nezávislý ruský mediálny projekt na ochranu ľudských práv OVD-Info.

Úrady vypočúvali Mašu niekoľko hodín, bez prítomnosti otca alebo právnika, a cez deň ju umiestnili do sirotinca. Jej otca tiež vypočúvali a "surovo zbili", napísal OVD-Info. Vzali mu aj finančné úspory.

Podľa Meduzy Moskalev povedal: "Príslušníci ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) mi tri a pol hodiny hovorili, že svoju dcéru vychovávam nesprávne. Oznámili mi, že mi ju odoberú a mňa dajú do väzenia."

Mužov právnik pre OVD-Info vyhlásil: "Ak sa príslušníci (FSB) rozhodnú byť tvrdí..., môžu ho dať do väzenia a jeho dcéru poslať do sirotinca." Otec dodal, že nemá žiadnych príbuzných, ktorí by sa v prípade jeho uväznenia mohli o Mašu starať.