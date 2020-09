Zverejnili detaily, ako sa Navaľnyj otrávil novičokom: TAKTO to celé bolo!

Vo štvrtok o tom informoval jeho tím prostredníctvom videa na Navaľného instagramovom profile. Informoval o tom portál tvnoviny.sk.

K Navaľného otrave pravdepodobne prišlo ešte skôr, než sa doteraz domnievali jeho spolupracovníci. Tí doteraz tvrdili, že jed mu bol podaný v čaji na letisku v sibírskom meste Tomsk, odkiaľ mal 20. augusta odletieť do Moskvy.

"Rozhodli sme sa zhromaždiť všetko, čo by len hypoteticky mohlo byť užitočné a odovzdať to lekárom v Nemecku. Bolo celkom zjavné, že tento prípad by nebol v Rusku prešetrený," znie opis videa.

"O dva týždne neskôr im laboratórium v Nemecku potvrdilo, že na fľaši našli stopky jedu novičok,"píše sa ďalej. Tento nález neskôr nezávisle od seba potvrdili ďalšie tri laboratóriá.

Prehliadku hotelovej izby vykonali krátko nato, ako sa dozvedeli, že Navaľnému na palube lietadla prišlo nevoľno a následne upadol do kómy.

Lietadlo preto muselo núdzovo pristáť v meste Omsk, kde bol okamžite hospitalizovaný.

