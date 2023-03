Zúfalý nábor vojakov? Ruský lekár vyzýva mužov so samovražednými sklonmi, aby išli do armády! ×

Moskovský psychiater údajne vyzýva mužov so samovražednými sklonmi, aby sa dali naverbovať do ruskej armády. Informoval o tom portál britskej televízie Sky News, podľa ktorého je to jedna z neobvyklých taktík, ku ktorým sa Rusko uchyľuje pri nábore vojakov.