Rusko spustilo podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) "dobrovoľnícke mobilizácie" s cieľom doplniť nedostatok vojakov do svojich síl v čase prebiehajúcej ofenzívy na Ukrajine. Informuje o tom denník The Guardian.

V novej správe ISW sa píše, že Kremeľ "pravdepodobne nariadil federálnym subjektom (čiže regiónom), aby vytvorili dobrovoľnícke prápory, ktoré sa majú podieľať na ruskej invázii na Ukrajinu, namiesto toho, aby v Rusku vyhlásili čiastočnú alebo úplnú mobilizáciu". Každý región Ruska musí podľa zverejnenej správy vytvoriť aspoň jeden dobrovoľnícky prápor.

Termín mobilizácia dobrovoľníkov podľa ISW zrejme naznačuje, že Kremeľ nariadil 85 "federálnym subjektom" - vrátane okupovaného mesta Sevastopoľ a Krymu - aby verbovali dobrovoľníkov a stimulovali ich finančnou odmenou s cieľom vytvorenia nových práporov, namiesto toho, aby sa v rámci mobilizácie museli spoliehať na odvádzanie brancov či na povinné povolávanie všetkých záložníkov.

Ak by v každom regióne vznikla najmenej jedna vojenská jednotka zložená zo 400 mužov, dobrovoľnícke prápory by mohli do konca augusta získať až do 34.000 nových vojakov, píše britský denník odvolávajúc sa na ruské médiá.

Regionálni predstavitelia údajne verbujú mužov od 50 rokov na šesťmesačné kontrakty, pričom im ponúkajú mesačné platy od 3750 dolárov (3492 eur) do 6000 dolárov (5987 eur). Niektoré regióny údajne ponúkajú bonusy za okamžité prihlásenie sa do spomínaných jednotiek vo výške 3400 dolárov (3393 eur), ako aj rozličné sociálne benefity pre vojakov a ich rodiny.