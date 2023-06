Útok žraloka, ktorý v egyptskej Hurghade usmrtil ruského turistu Vladimira († 23), vystrašil mnohých dovolenkárov. Aby toho nebolo málo, nová štúdia, ktorá hovorí o tom, ako často okolo nás prepláva žralok bez toho, aby sme to tušili, spôsobila obrovskú paniku po celom internete.

Len pred pár dňami roztrhal mladíka žralok počas kúpania v mori. Stalo sa tak pred očami zvyšných dovolenkárov aj jeho otca, ktorý sa na smrť syna len bezmocne pozeral z pláže.

Žralok biely, ktorý je za väčšinou útokov na človeka, je nočná mora surferov aj dovolenkárov. Zdroj: Blesk

Video útoku šokovalo svet, ale výskumníci z Kalifornskej univerzity prišli so zisteniami, ktoré mali upokojiť ľudí v panike, no vyzerá to tak, že dosiahli absolútny opak.

Odborníci použili drony na štúdium mladých žralokov bielych pozdĺž pobrežia južnej Kalifornie. Cieľom bolo zistiť, ako blízko sa tieto žraloky približujú k ľuďom vo vode, píše televízna sieť Euronews.

Zistilo sa, že žraloky sa k ľuďom približujú dosť blízko - takmer do vzdialenosti uhryznutia. No nemáme sa vraj čoho báť. Podľa štúdie nedošlo k žiadnym útokom na žiadnej z 26 preskúmaných pláží medzi januárom 2019 a marcom 2021.

