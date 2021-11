Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyjadrila v piatok "veľké obavy" v súvislosti s rastúcim počtom prípadov nákazy koronavírusom v Európe.

Varovala, že do začiatku budúceho roka by v tomto regióne mohlo dôjsť k ďalšiemu pol miliónu úmrtí na ochorenie COVID-19.

"Súčasná rýchlosť šírenia nákazy v 53 krajinách európskeho regiónu vyvoláva vážne obavy," uviedol riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge. Dodal, že jedna spoľahlivá prognóza očakáva do februára "ďalších pol milióna úmrtí na COVID-19", ak by súčasný vývoj pokračoval.

Podľa Klugea za prudký nárast počtu prípadov nákazy koronavírusom môže nedostatočná zaočkovanosť proti vírusu a uvoľňovanie protipandemických opatrení. V európskom regióne WHO, ktorý zahŕňa 53 krajín a teritórií vrátane Ruska či Turecka, dosiaľ zaznamenali 78 miliónov prípadov nákazy koronavírusom.