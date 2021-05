Vo veku 89 rokov zomrela v sobotu v New Yorku americká charakterová herečka Olympia Dukakisová, ktorá získala prestížnu cenu Oscar za rolu matky v romantickej komédii Pod vplyvom splnu.

Vo filme debutovala v roku 1964, a to v snímke Lilith. Objavila sa aj vo filme John a Mary, kde hrala matku hlavného hrdinu, ktorého stvárnil Dustin Hoffman. V tom čase však bola Dukakisová v prvom rade divadelnou herečkou.

Prielom v jej filmovej kariére nastal v roku 1987, keď z nej film Pod vplyvom splnu urobil uznávanú filmovú divu. Okrem Oscara za tento film získala aj cenu Zlatý glóbus. Táto rola jej priniesla aj veľkú popularitu u filmových fanúšikov.

Nasledovali vedľajšie roly vo filmoch Podnikavé dievča (1988), Oceľové magnólie (1989), či Pozri, kto to hovorí (1989, 1990, 1993).

Účinkovala aj v televíznom seriáli Výstredná spoločnosť (Tales of the City), ktorý má v ponuke spoločnosť Netflix.

Na sklonku života Dukakisová žila v New Yorku, kde vyučovala herectvo. So svojím manželom Louisom Zorichom založila v New Jersey divadelný spolok.

Meno rodiny gréckych prisťahovalcov Dukakis v roku 1988 preslávila nielen Olympia, keď získala cenu Oscar, ale aj jej bratranec Michael, ktorý sa vtedy stal kandidátom demokratov v prezidentských voľbách. Voľby však napokon prehral s republikánom Georgeom H.W. Bushom.

