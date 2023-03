Tugendhat bol považovaný za jedného z najvýznamnejších súčasných filozofov, najmä v oblasti analytickej filozofie jazyka.

Narodil sa v roku 1930 v Brne. Jeho rodina v roku 1938 utiekla pred nacistami do Švajčiarska, neskôr do Južnej Ameriky. Po druhej svetovej vojne študoval na Stanfordovej univerzite v Kalifornii klasickú filológiu. V roku 1949 sa vrátil do Európy a študoval filozofiu Martina Heideggera.

Vo veku 93 rokov zomrel Ernst Tugendhat. Zdroj: Twitter/Literaryvienna

Po viacerých pedagogických pobytoch vo Freiburgu, Tübingene, Heidelbergu, v Inštitúte Maxa Plancka v Starnbergu a na Slobodnej univerzite v Berlíne sa v roku 1992 vrátil do Južnej Ameriky a začal učiť v čilskom hlavnom meste Santiago.

Niektoré Tugendhatove prednášky sa zapísali do dejín filozofie, vrátane jeho úvodu do lingvisticko-analytickej filozofie. Začiatkom 70. rokov Tugendhat premosťoval anglosaskú analytickú školu s kontinentálnou európskou metafyzikou a transcendentálnou filozofiou, približuje DPA.

Brnenská Vila Tugendhat: architektonický skvost a miesto kadiaľ sa prehnali dejiny 20. storočia. Zdroj: facebook - Ivan Korčok

Ernst Tugendhat pochádzal z bohatej židovskej rodiny, ktorá si najala nemeckého architekta Ludwiga Miesa van der Roheho, aby jej v Brne postavil ikonické funkcionalistické sídlo - Vilu Tugendhat. Stavba je od roku 2002 zapísaná na zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.