"Smutné správy z frontu. Vlastenec Luhanskej ľudovej republiky podplukovník Michail Kiščik zomrel," napísal Kozlov na Facebooku.

Kiščik podľa Kozlova zahynul, keď sa so svojou skupinou dostal do ukrajinského obkľúčenia pri Kreminne v Luhanskej oblasti. Skupina údajne bojovala "do posledného muža". Kozlov dodal, že zatiaľ zisťujú presné straty.

Kreminnu medzičasom ruské sily dobyli, pričom ukrajinskí vojaci sa z mesta stiahli, oznámil v utorok gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj. Kreminna s vyše 18.000 obyvateľmi je zrejme prvým mestom dobytým počas novej ruskej ofenzívy na východe Ukrajiny.