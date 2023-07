"Nie je to o tom, či (Ukrajinci) majú alebo nemajú vstúpiť. Ide o to, kedy môžu vstúpiť. A oni do NATO vstúpia," vyhlásil Biden na spoločnej tlačovej konferencii s fínskym prezidentom Saulim Niinistöom v Helsinkách, kam pricestoval v stredu po skončení dvojdňového summitu NATO v litovskom Vilniuse.

Na snímke americký prezident Joe Biden a japonský premiér Fumio Kišida počas oznámenia spoločnej deklarácie na podporu Ukrajiny na summite NATO vo Vilniuse 12. júla 2023. Zdroj: Susan Walsh

Upozornil však zároveň, že žiadna krajina nachádzajúca sa vo vojne sa nemôže stať členom NATO a vstup Ukrajiny do Aliancie ešte pred ukončením konfliktu s Ruskom by znamenal "tretiu svetovú vojnu".

V súvislosti s prebiehajúcou ukrajinskou protiofenzívou Biden povedal, že dúfa vo výrazný pokrok Ukrajiny, vďaka ktorému sa podarí vyjednať ukončenie vojny s Ruskom.

Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj čaká na stretnutie s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom na summite NATO vo Vilniuse 12. júla 2023. Zdroj: Yves Herman

Ruský prezident Vladimir Putin však už podľa Bidena vojnu prehral. "Putin má vážny problém. Neexistuje žiadna možnosť, aby vo vojne na Ukrajine zvíťazil," vyhlásil šéf Bieleho domu.

Biden podľa vlastných slov neverí, že Putin sa rozhodne použiť jadrové zbrane, pretože ho od toho odhovára nielen Západ, ale aj Čína a ďalšie štáty. Taktiež si nemyslí, že vojna potrvá niekoľko rokov.

Americký prezident na tlačovej konferencii spomenul aj šéfa ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina, ktorý sa koncom júna vzbúril proti ruskému vojenskému vedeniu a vydal sa aj so svojimi žoldniermi smerom k Moskve.

Americký prezident na tlačovej konferencii spomenul aj šéfa ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina. Zdroj: PROFIMEDIA.SK

"Len Boh vie, čo asi urobí. Nie sme si ani istí, kde sa nachádza. Keby som bol na jeho mieste, dával by som si pozor na to, čo jem. Sledoval by som veľmi pozorne svoj jedálny lístok," poznamenal Biden.

Lídri Severoatlantickej aliancie na summite vo Vilniuse potvrdili, že Ukrajina sa v budúcnosti stane jej členom. Zároveň sa dohodli na odstránení požiadavky plnenia akčného plánu zo strany Ukrajiny, čo urýchli jej vstup do NATO.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na summite vyhlásil že Ukrajina do Aliancie vstúpi, "keď sa na tom spojenci dohodnú a Kyjev splní podmienky".