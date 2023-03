Gary Glitter (78), ktorý bol v roku 2015 odsúdený na 16 rokov za sexuálne zneužitie troch školáčok, porušil podmienky povolenia na prepustenie, dodala NPS. Akékoľvek následné opätovné prepustenie bude predmetom posúdenia Radou pre podmienečné prepustenie.

Glitter, vlastným menom Paul Gadd, bol začiatkom februára prepustený z väzenia s nízkym stupňom stráženia na ostrove Portland v južnom Anglicku. Po odpykaní si polovice trestu bol automaticky prepustený, ale ako všetci odsúdení páchatelia sexuálnych trestných činov podliehal podmienkam kontroly morálnosti.

V jeho prípade to znamenalo, že bol pod prísnym dohľadom polície a NPS; bol vybavený sledovacím zariadením GPS.

Glitter bol v roku 2015 odsúdený za jeden pokus o znásilnenie, štyri prípady nemravného útoku a jeden prípad pohlavného styku s dievčaťom mladším ako 13 rokov. Spevák bol prvýkrát uväznený v roku 1999, keď sa priznal k vlastníctvu 4000 fotografií a videí detskej pornografie.

V roku 2002 ho deportovali z Kambodže pre podozrenie zo sexuálneho zneužívania detí a usadil sa vo Vietname, kde ho v roku 2006 odsúdili na tri roky odňatia slobody za sexuálne zneužitie dvoch maloletých dievčat. Po návrate do Británie bol Glitter doživotne zapísaný do registra sexuálnych delikventov.

Glitter sa preslávil v 70. rokoch, na konte má viac ako 20 hitov vrátane "I'm the Leader of the Gang (I Am)", "I Love You Love Me Love", "Come on Come In Get On", "Rock and Roll", "Do You Wanna Touch Me" alebo "Hello, Hello, I'm Back Again".