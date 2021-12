Dramatika, politika, prezidenta ČSSR, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a prvého prezidenta samostatnej Českej republiky (ČR) obletovali ženy už koncom 60. rokov. Srdce Václava Havla si napriek zástupu žien získali iba tri. Najväčšie slovo v jeho turbulentnom živote mala jeho matka Božena Havlová († 57), ktorá oboch synov vychovávala prísnou rukou. Chcela, aby z Václava a jeho brata Ivana († 82) vyrástli silní, samostatní, no najmä vzdelaní muži, čo sa jej v konečnom dôsledku aj podarilo.

„Mal som dominantnú matku, bol som na nej veľmi závislý. Moja prvá žena bola tiež dominantná,“ povedal Havel v rozhovore pre BBC s tým, že jeho prvá manželka Olga bola zároveň jeho pravá ruka, s ktorou sa o všetkom radil. „Zdá sa, že som nemal inú alternatívu po jej smrti ako nájsť si ďalšiu podobnú,” dodal v rozhovore.

Prvá manželka Olga stála pri svojom mužovi aj v ťažkých chvíľach. Zdroj: anc

Olga a Havel sa zoznámili v Divadle Na Zábradlí, kde pracovala ako uvádzačka a v roku 1964 sa zosobášili. Hovorí sa, že to bola práve ona, ktorá z muža s nejasnými víziami do budúcna urobila dôsledného autora, politika a prezidenta. Paradoxom však je, že po nežnej revolúcii nechcela, aby sa z jej manžela stala hlava štátu. Rola prvej dámy opradená formalitami a tradíciami jej príliš po chuti nebola, no čo by nespravila pre muža, ktorého milovala až tak, že mu akceptovala milenky?

„Na Václavovi nie je najhoršie to, že má tie svoje ženské, ale, že mi o nich musí hneď rozprávať," povedala v minulosti na margo romániku Havla s krásnou blondínkou, psychoterapeutkou Jitkou Vodňanskou, s ktorou čakal dieťa.

Jitka si nakoniec Václavovo dieťa nenechala a išla na potrat. Ani Olga nebola svätá. Pomstila sa mu pomerom s hercom Janem Kašparem. Tieto prešľapy však ich vzťah akosi upevnili a Václav stál pri svojej manželke až do roku 1996, keď umrela. Skôr než naposledy vydýchla, mu dokonca povedala, aby nezostával sám. To už vedela o jeho ďalšej milenke, budúcej manželke Dagmar Havlovej, za slobodna Veškrnovej.

Článok pokračuje na druhej strane >>>