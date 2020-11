WA 20 Priština - Policajt kontroluje vodiča osobného automobilu počas zákazu vychádzania na kontrolnom stanovišti v Prištine, hlavnom meste Kosova v sobotu 7. novembra 2020. Kosovské úrady nariadili počas víkendu zákaz vychádzania v dôsledku prudkého nárastu nových prípadov nákazy. FOTO TASR/AP A police officer, wearing a face mask to protect against coronavirus, stops vehicles at a checkpoint, in Pristina, Kosovo, Saturday, Nov. 7, 2020. Kosovo authorities ordered a weekend lockdown following

Zdroj: Visar Kryeziu