V 15-člennej rade je na prijatie rezolúcie potrebných minimálne deväť hlasov za a žiadne veto od stálych členov - USA, Ruska, Číny, Spojeného kráľovstva a Francúzska.

Nord Stream 1 a Nord Stream 2 sú určené na privádzanie zemného plynu z Ruska do Európy a väčšinovo ich vlastní ruský energetický gigant Gazprom. Cez prvý prúdil plyn do konca augusta, kým Rusko nezastavilo dodávky plynu do Nemecka, druhý nikdy nevstúpil do prevádzky.

Výbuchy na nich nastali 26. septembra, pričom spôsobili masívny únik metánu. Vyšetrujú ich Nemecko, Dánsko a Švédsko, no vyšetrovania zatiaľ nepriniesli žiadne verejné presvedčivé dôkazy.

Noviny The New York Times, The Washington Post a nemecké médiá zverejnili články, v ktorých sa odvolávajú na amerických a ďalších predstaviteľov s tým, že dôkazy ukazujú na Ukrajinu alebo Ukrajincov. Ukrajinská vláda poprela účasť. Ruský prezident Vladimir Putin tieto tvrdenia odmietol ako nezmysel a vyhlásil, že za výbuchmi sú USA.

