Gaëlle prišla do hudobného klubu Bataclan, v ktorom mala vystupovať kapela s názvom Eagles of Death Metal, so svojím priateľom medzi poslednými, iba niekoľko minút pred streľbou. V čase, keď sa vo Francúzsku koná súdne pojednávanie s hlavným obžalovaným Salahom Abdeslamom, ktorý má údajne na rukách krv 130 nevinných ľudí, sa Gaëlle rozhodla podeliť o svoj príbeh. To, čo sa v osudnú noc odohralo, vyrozprávala francúzskej televízii France 24.

"Mám šťastie, že som nažive. Mohla som byť mŕtva alebo niesť následky do konca života vrátane zranení na tvári alebo na rukách. Ale dôležité je posunúť sa ďalej, veci budú síce iné, ale som stále tu a to je na nezaplatenie," povedala 39-ročná žena.

Pri útokoch prišlo o život 130 ľudí. Zdroj: Reprofoto Youtube

Gaëlle prišla do klubu ako posledná. Po niekoľkých minútach sa klubom ozvali výstrely a krik ľudí. Keď totiž útočníci vtrhli na koncert, nemali vytypovaný cieľ, ale začali strieľať do každého, kto im stál v ceste. Gaëlle sa v šoku zrútila na zem a prebrala sa až po niekoľkých minútach. "Keď som otvorila oči, teroristi stáli rovno nado mnou. Potom prišiel ďalší šok.“

„Pozrela som sa na svoju ruku a zistila som, že som vážne zranená. A potom... polovica mojej tváre bola preč, mohla som sa rukou dotknúť priamo toho, že mi z nej zostalo," hovorí roztraseným hlasom. Keďže teroristi stáli priamo nad ňou, snažila sa nevydať jediný hlások. "Prehĺtala som si zuby, musela som zostať úplne ticho. Museli si myslieť, že som mŕtva. Keby zistili, že som nažive, zabili by ma," priznáva žena, ktorá teroristický útok prežila. Jej priateľ a desiatky ľudí však už toľko šťastia nemali. "Po dvoch hodinách som sa konečne postavila a z klubu utiekla. Bolo to tesne predtým, než prišla pomoc."

Gaëlle absolvovala v nemocnici nespočetne veľa operácií a jej prestrelená tvár vyzerala tak zle, že jej lekári v nemocničnej izbe prehodili cez zrkadlo plachtu Zdroj: Reprofoto Youtube

Gaëlle absolvovala v nemocnici nespočetne veľa operácií a jej prestrelená tvár vyzerala tak zle, že jej lekári v nemocničnej izbe prehodili cez zrkadlo plachtu. Lekári dokonca jej zranenia prirovnali k tým, ktoré mali vojaci počas prvej svetovej vojny. "Ja som sa však rozhodla plachtu strhnúť a potom som zostala bez slova. Zistila som, že som prišla o veľkú časť tváre," hovorí so smútkom Gaëlle, ktorá absolvovala vyše 40 operácií. "Som vďačná. Vďaka tým zákrokom som sa mohla začleniť do normálneho života. Konečne sa dokážem najesť, napiť a mám tvár, ktorá nikoho nevystraší."

Prečítajte si aj: