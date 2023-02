WA 27 Adana - Záchranári prehľadávajú trosky budov v tureckej Adane v utorok 7. februára 2023. Turecko a jeho pohraničie so Sýriou zasiahlo v noci na pondelok silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8, ktoré si spolu s dotrasmi vyžiadalo viac ako 4300 obetí na životoch. FOTO TASR/AP Emergency teams search for people in the rubble of a destroyed building in Adana, southern Turkey, Tuesday, Feb. 7, 2023. A powerful earthquake hit southeast Turkey and Syria early Monday, toppling hundreds of buildings

Zdroj: Hussein Malla