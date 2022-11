Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry Median pre rozhlasovú stanicu Český rozhlas Radiožurnál. Na prieskume, ktorý sa konal 9.-10. novembra, sa zúčastnilo vyše 1000 respondentov.

Svojho favorita medzi prezidentskými kandidátmi by si vybrali takmer tri štvrtiny Čechov, pričom najmenšia spokojnosť prevláda medzi staršími ročníkmi a ľuďmi, ktorí sa na voľbách zvyčajne nezúčastňujú. Naopak, najviac sú spokojní voliči hnutia ANO.

"Vo vyššej miere sú spokojní voliči ANO, ktorí by si svojho kandidáta vybrali v 79 percentách. Myslím si, že tam je to celkom pochopiteľné, pravdepodobne budú podporovať Andreja Babiša," povedal riaditeľ agentúry Median Přemysl Čech.

Medzi uchádzačmi o prezidentské kreslo by si však svojho kandidáta tiež vybralo takmer 80 percent voličov Pirátov alebo Starostov. Podľa prieskumu je tiež zrejmé, že k volebným urnám sa chystá prísť väčšina Čechov, konkrétne 83 percent.

Ak by do druhého kola nepostúpil ich favorit, bola by účasť voličov nižšia, stále by však išlo o väčšinu. Aj bez svojho kandidáta by v druhom kole volilo 71 percent Čechov.

Ich rozhodnutie môže reálne ovplyvniť fakt, ktorý konkrétny kandidát do neho postúpi. Pri minulých prezidentských voľbách v roku 2018 bola volebná účasť v druhom kole 67 percent.

