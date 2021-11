Zdravotníci v Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN) v Prahe premiestnili v pondelok českého prezidenta Miloša Zemana na lôžko dlhodobej starostlivosti. Urobili tak predovšetkým s ohľadom na to, aby k hlave štátu mohli prichádzať návštevy, ktoré sú iné ako návštevy najbližších. Prvú podnikol dnes podvečer český premiér Andrej Babiš.

"S primárnym zámerom umožniť uskutočnenie očakávateľných návštev u prezidenta republiky Miloša Zemana bol pacient premiestnený 15. 11. 2021 na lôžko dlhodobej starostlivosti," uviedla v tlačovej správe hovorkyňa ÚVN Jitka Zinke, ktorú citoval webový spravodajský portál iDNES.cz.

V pondelok Zemana po prvý raz v nemocnici navštívil odchádzajúci premiér Andrej Babiš. Skonštatoval, že bol milo prekvapený z prezidentovho zdravotného stavu, napísal server Seznam Zprávy.

"Som prekvapený, ako dobre na tom prezident je... Musím povedať, že oproti predchádzajúcemu stavu pána prezidenta je to neuveriteľná zmena," povedal Babiš. Zeman mu údajne oznámil, že plánuje vymenovať za premiéra lídra koalície Spolu a tiež strany ODS Petra Fialu, ktorý by za ním mal prísť do nemocnice v stredu. Zeman však údajne Babišovi nepovedal, kedy dôjde k vymenovaniu nového premiéra.

Naposledy sa Zeman s Babišom stretli na zámku v Lánoch deň po parlamentných voľbách, v nedeľu 10. októbra. Krátko nato Zemana odviezla sanitka do nemocnice.

V utorok zavíta k Zemanovi slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Nemocnica upozornila, že všetky návštevy pacientov na lôžkach dlhodobej starostlivosti musia bez rozdielu spĺňať stanovené protiepidemické zásady. Navštevujúce osoby nesmú javiť príznaky koronavírusového ochorenia COVID-19, prípadne iného respiračného ochorenia. Po celý čas návštevy musia mať nasadenú ochranu úst a nosa typu FFP2. Návšteva sa uskutoční iba na izbe, kde je pacient hospitalizovaný, a môže trvať najviac 30 minút.

Pri pacientovi počas návštevy môžu byť prítomné najviac dve osoby. Návšteva tiež musí doložiť, že absolvovala jedno z kritérií OTP (očkovanie, testovanie, prekonanie).

Zemana hospitalizovali 10. októbra na klinike intenzívnej medicíny ÚVN. Riaditeľ nemocnice a Zemanov ošetrujúci lekár médiám neskôr povedal, že dôvodom hospitalizácie prezidenta sú komplikácie sprevádzajúce jeho chronické ochorenie. Hospitalizácia prezidenta vyvolala obavy o jeho schopnosti vykonávať svoju funkciu.

Zemana 4. novembra preložili na štandardné lôžkové oddelenie. O deň neskôr poskytol telefonický rozhovor rozhlasovej stanici Frekvence 1. Okrem iného povedal, že sa cíti "normálne". V sobotu 6. novembra sa prostredníctvom videomosta s prezidentom zišiel líder koalície SPOLU Petr Fiala. Zeman 9. novembra poveril Fialu rokovaním o zostavení novej vlády.

O dva dni neskôr prijal demisiu Babišovej vlády, kabinet súčasne poveril, aby dočasne vykonával funkcie do vymenovania novej vlády.