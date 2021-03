Český prezident Miloš Zeman bude chcieť s premiérom Andrejom Babišom hovoriť o možnom odvolaní ministra zdravotníctva Jana Blatného a šéfky českého Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (SÚKL) Ireny Storovej. Vyjadril sa tak v rozhovore pre server Parlamentní listy. Týchto ľudí v ňom označil za hlavné prekážky pre dovoz ruskej vakcíny Sputnik V do Českej republiky.

"Dvoma najväčšími prekážkami (pre registráciu v Česku) sú minister zdravotníctva Blatný a tiež riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv," povedal Zeman a na ich adresu dodal, že nesú plnú zodpovednosť za úmrtia ľudí v Česku na ochorenie COVID-19.

Spravodajský server Novinky.cz pripomenul, že Blatný v súlade s legislatívou trvá na potrebe schválenia všetkých očkovacích látok Európskou agentúrou pre lieky (EMA).

Ak by sa Babiš rozhodol Blatného vo funkcii ponechať, neprispelo by to podľa prezidenta k zlepšeniu vzťahov. Babiš podľa neho urobil chybu, že za nástupcu bývalého šéfa rezortu Romana Prymulu navrhol "nekompetentného ministra".

Anketa Dali by ste sa zaočkovať ruskou vakcínou Sputnik V? Áno, hlavne nech je čím skôr dostupná všetkým! 78% Kým nie je registrovaná v EÚ, tak nie. 15% Kým ju neschváli ŠUKL, tak nie, potom bez problémov. 3% Nie, ruskej vakcíne neverím. 4% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Skončiť by podľa Zemana mal aj český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček v súvislosti s presadzovaním nákupu vakcín zo Spojených arabských emirátov.

"V Českej republike platí deľba moci. Názor pána prezidenta je relevantný, ale tým, kto navrhuje personálne zmeny v kabinete, je predseda vlády," reagoval na Zemanovo vyjadrenie podľa Noviniek český minister vnútra Jan Hamáček.