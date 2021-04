Kozmická loď Sojuz vezúca ruských kozmonautov Sergeja Ryžikova a Sergeja Kuď-Sverčkova a americkú astronautku Kate Rubinsovú sa dotkla zemského povrchu v kazašskej stepi približne 150 kilometrov juhovýchodne od mesta Džezkazgan o 06.55 h SELČ.

There they are! Soyuz parachutes have deployed, the crew is in great shape, and the skies over Kazakhstan are sunny. Landing is minutes from now. pic.twitter.com/LhNejhaoD5