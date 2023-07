Zelenskyj vyzýva Rusov: Opustite Krym, kým je čas! ×

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval ruských okupantov na Kryme, aby zvážili návrat do Ruska, kým Krymský most ešte funguje. Povedal to vo svojom nočnom prejave, na ktorý sa odvoláva spravodajský portál Ukrajinská pravda.