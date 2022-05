Zelenskyj sa vyjadril JASNE: Kyjevu dochádza TRPEZLIVOSŤ, vojne sa dalo ZABRÁNIŤ! ×

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že vojne s Ruskom by sa predišlo, keby jeho krajina bola predtým členom Severoatlantickej aliancie. Povedal to počas videohovoru so študentmi z parížskej univerzity Sciences Po. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a denníka The Guardian.