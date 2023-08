Koalícia krajín pomáhajúcich Ukrajine v jej boji proti ruskej invázii by s tým mohla prestať, ak sa boje presunú na ruské územie, varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

„Verím, že je to veľké riziko, určite zostaneme sami,“ odpovedal prezident v rozhovore so štátnymi médiami na otázku, či je načase presunúť sa do Ruska.

Zdôraznil pri tom, že boj Ukrajiny o znovuzískanie jej územia kriticky podporili jej vzťahy so spojencami. Pokrok a zodpovednosť za Ukrajinu na bojisku „sú vždy bilaterálne,“ povedal Zelenskyj a dodal, že medzinárodní partneri sú súčasťou každého víťazstva, akéhokoľvek zdržania v protiofenzíve, akýchkoľvek obranných akcií a akejkoľvek slabosti.

Ukrajinský prezident tiež verí, že je možné „tlačiť na demilitarizáciu Ruska“ na anektovanom polostrove Krym politickými spôsobmi.

Rusko sa v uplynulých mesiacoch stalo terčom intenzívnejších útokov, pričom tamojší predstavitelia pripisujú ukrajinským dronom a ostreľovaniu aj zranených a mŕtvych.

Ukrajina sa často vyslovene nepriznáva k cezhraničným útokom, no predstavitelia v Kyjive ich zmieňujú a samotný Zelenskyj sa minulý mesiac v tejto súvislosti vyjadril, že sa vojna „vracia do Ruska“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj gestikuluje pred davom ľudí pred budovou dánskeho parlamentu v Kodani v pondelok 21. augusta 2023. Zdroj: Thomas Traasdahl

Naopak, k útokom námornými dronmi a ďalšími zbraňami na Krym a ciele v Čiernom mori sa však Ukrajina hlási, pričom sľubuje, že môže prísť viac.

Zelenskyj chce, aby bola korupcia v čase vojny považovaná za vlastizradu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj plánuje požiadať parlament o sprísnenie trestov pre tých, ktorí boli počas vojnového konfliktu usvedčení z korupcie. TASR správu prevzala v pondelok zo stanice Sky News.

Zelenskyj v nedeľňajšom televíznom interview spresnil, že chce presadiť, aby sa "korupcia v čase vojny rovnala vlastizrade".

"Nie je to však žiadna popravná čata. Toto nie je stalinizmus. Ak sú dôkazy (potvrdzujúce korupčné praktiky), takáto osoba musí za mreže," poznamenal.

Ukrajinský prezident zároveň vyjadril nádej, že boj proti korupcii uľahčí zahraničným partnerom aj povojnovú obnovu Ukrajiny, ktorá bude stáť miliardy dolárov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj gestikuluje počas spoločnej tlačovej konferencie s írskym premiérom Leom Varadkarom v Kyjeve v stredu 19. júla 2023. Zdroj: Clodagh Kilcoyne

Stanica Sky News pripomína, že Zelenskyj tento mesiac po celoštátnom audite odvolal všetkých vojenských komisárov zodpovedných za nábor vojakov.

Vonkajšie a vnútorné faktory spôsobili, že prežitie štátu začalo závisieť od schopnosti Ukrajiny "skutočne zničiť skorumpované osoby ako sociálnu skupinu," uviedla v nedeľu na platforme Telegram ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková.