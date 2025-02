Zelenskyj varuje: Putin môže napadnúť NATO, Trump oslabuje Alianciu!

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že Rusko by mohlo zaútočiť na Severoatlantickú alianciu (NATO), ktorú môže oslabiť súčasná politika administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Povedal to v rozhovore pre reláciu Meet the Press televízie NBC News, ktorý sa uskutočnil v piatok počas bezpečnostnej konferencie v Mníchove a bol odvysielaný v nedeľu. Informovala o tom agentúra AFP.