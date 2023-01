Západné krajiny podľa tvrdení Kremľa podľahli mylnej predstave, že Ukrajina môže zvíťaziť vo vojne proti Rusku. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa takto vyjadril v deň, keď sa v Nemecku stretávajú spojenci Kyjeva, aby rokovali o dodaní účinnejších zbraní pre ukrajinskú armádu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

"Vidíme, že (západné krajiny) lipnú na svojej pomýlenej predstave, že by Ukrajina mohla mať na bojisku úspech," vyhlásil Peskov a tvrdil, že konflikt na Ukrajine sa vyvíja po "vzostupnej špirále" v prospech Ruska.

Peskov tiež varoval, že tanky, ktoré by západní spojenci mohli dodať Ukrajine, na bojisku zavážia len vo veľmi malej miere. Západ by podľa neho "nemal preceňovať dôležitosť takýchto dodávok v tom zmysle, že by mohli niečo zmeniť".

Dodávky tankov pre ukrajinskú armádu podľa Peskova spôsobia Kyjevu len väčšie problémy, ale nijako neovplyvnia "pokrok ruskej strany pri dosahovaní jej cieľov".