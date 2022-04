Ani Volodymyr Zelenskyj nie je dokonalý a mal by si dávať pozor. Podľa bývalého náčelníka Generálneho štábu armády ČR Jiřího Šedivého (69) spravil ukrajinský prezident chybu, keď z dnes už Rusmi dobytého Mariupoľu vopred neevakuoval tamojších obrancov. A nebol to vraj omyl jediný...

Vojaci z oceliarní Azovstaľ, ktoré v Mariupole predstavujú poslednú baštu ukrajinských hrdinov, mali byť podľa Šedivého už dávno niekde inde.

„Ukrajina vedela, že Mariupoľ neudrží, už pred niekoľkými týždňami. Tie tisíce vojakov mali dostať rozkaz, aby sa snažili prebiť späť na územie (Ukrajiny). Mŕtvy vojak je nanič, byť je to hrdina. Nechať tam zomrieť tisíce veľmi silných a morálne motivovaných bojovníkov, to bola, myslím, veľká chyba,“ zhodnotil Šedivý pre český denník Blesk.

Zelenskyj by si mal dávať väčší pozor na to, ako sa prezentuje

Chýb sa podľa neho dopúšťa aj v rétorike, ktorá je niekedy „na hrane akceptovateľného“. Narážal tým na Zelenského výzvu pre bývalú nemeckú kancelárku Merkelovú a francúzskeho exprezidenta Sarkozyho, aby sa prišli pozrieť, čo na Ukrajine zavinili. „Ale čo spravili Ukrajinci, aby sa to nestalo?“ pýta sa Šedivý a spomenul bývalého proruského prezidenta Janukovyča, proruskú politickú stranu a obchodovanie s ruským plynom.

Bývalý šéf českej armády varuje, že Zelenskému sa môžu tvrdé slová – aj v súvislosti s OSN – neskôr vrátiť. „Po nejakom čase by sa mohlo stať, že si vyčerpá tú schopnosť mobilizácie svetovej verejnosti proti ruskej invázii, že sa z toho stane klišé. A keď na to už nikto nebude reagovať, to bude problém.“

Putin sa správa neprípustne

Šedivý však jasne dodal, že on sám Zelenského obdivuje. Keby vraj nebol prezidentom on, Ukrajina by mohla mať oveľa väčšie problémy. Na margo Putina uviedol, že nikto nepočítal s tým, že civilizovaný štát ako Rusko je schopný niečoho takéhoto. „Aj vojna má svoje pravidlá. To, ako sa správa Putin, je ďaleko za hranicou akceptovateľného,“ zakončil český generál.

Šedivého pred týždňom vyspovedal aj server Reflex.cz, pre ktorý povedal, že ruská agresia – popravy civilistov a znásilnenia – pramenia z ruskej korupcie a nekompetentnosti. Práve tie síce hrajú do karát ukrajinskej armáde, no spôsobujú, že ruskí vojaci sú v bezvýchodiskovej situácii a dopúšťajú sa zverstiev.

Vladimir Putin Zdroj: Contributor

„Ani nový generál Dvornikov tento buranský spôsob boja nezmení,“ tvrdí Šedivý. Podľa neho Rusi prehrali v momente, keď Ukrajinu napadli, a ich armáda je len akási nafúknutá bublina.

Na ďalšie štáty podľa neho už Rusi nezaútočia, lebo tamojší generáli vraj vedia, čo by sa proti nim postavilo, a sú racionálnejší než politici. Použitie jadrových zbraní je vraj tiež málo pravdepodobné, pretože by tým Putin prišiel už nadobro o všetkých spojencov vrátane Číny.

Analytici vidia možné prepojenie Mariupoľu so Západom

