Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že aj keď Ukrajinci robia všetko pre to, aby vyhnali zo svojho územia ruských okupantov, "nikto dnes nevie predpovedať ako dlho bude vojna trvať". Informovala o tom v sobotu agentúra AP.

"To bude, bohužiaľ, záležať nielen na našich ľuďoch, ktorí už teraz do toho dávajú svoju maximum," uviedol Zelenskyj vo svojom video príhovore k národu. "Bude to záležať na našich partneroch, na európskych krajinách a na celom slobodnom svete."

Zelenskyj vyjadril vďačnosť všetkým krajinám a politikom, ktorí sa podieľajú na sprísňovaní sankcií voči Rusku a zvyšujú vojenskú a finančnú podporu Ukrajiny. "Toto je jediný recept na ochranu slobody pred ruskou inváziou. A pre krajiny Západu to nie je len ekonomický výdavok. Toto nie je len o účtovníctve, je to o slobode," povedal.

Podľa ukrajinského prezidenta Kyjev v piatok zostrelil 200té ruské lietadlo a doposiaľ spôsobil Rusku ťažké straty tankov, opancierovaných vozidiel, helikoptér a dronov. "A k čomu je to všetko? Len na to, aby socha Lenina mohla postáť o niečo dlhšie v dočasne okupovanom Heničesku?" položil si rétorickú otázku Zelenskyj.

Ruské jednotky v apríli obnovili sochu Lenina v meste Heničesk, nachádzajúcom sa v južnej Chersonskej oblasti, píše agentúra AP.

Ukrajinský minister Reznikov neočakýva rýchly koniec vojny!

Viac sa dočítate na ďalšej strane.