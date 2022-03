Prezident dodal, že Aliancia vedela o pravdepodobnosti ruskej agresie, informuje tlačová agentúra AFP. "Vediac, že nové útoky a obete sú nevyhnutné, NATO sa úmyselne rozhodlo neuzavrieť oblohu nad Ukrajinou. Vedenie tejto organizácie dnes dalo zelenú ďalšiemu bombardovaniu ukrajinských miest a obcí tým, že odmietlo vyhlásiť (nad Ukrajinou) bezletovú zónu," uviedol Zelenskyj vo videonahrávke.

NATO v piatok odmietlo výzvy ukrajinských činiteľov na zriadenie bezletovej zóny nad Ukrajinou, ktorej účelom malo byť zastavenie ruského bombardovania. Západní spojenci však ruského prezidenta Vladimira Putina varovali pred novými sankciami, ak nezastaví vojnové ťaženie na Ukrajine.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg uviedol, že jeho Aliancia nebude zasahovať do tohto konfliktu z obavy z priamych zrážok s Moskvou, ktoré by mohli prerásť do širšieho konfliktu.

"Ak by sme to urobili, máme tu niečo, čo sa môže skončiť úplnou vojnou v Európe, do ktorej sa zapojí oveľa viac krajín a spôsobí to oveľa viac ľudského utrpenia," dodal.

