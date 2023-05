Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v piatok do Džiddy v Saudskej Arábii, kde sa koná summit Ligy arabských štátov (LAŠ). Uviedol to na sociálnej sieti Twitter samotný Zelenskyj, informuje TASR.

"Začínam svoju vôbec prvá návštevu Saudskej Arábie, aby som posilnil bilaterálne vzťahy Ukrajiny s arabským svetom," uviedol Zelenskyj. Dodal, že jeho prioritou počas návštevy budú záležitosti týkajúce sa politických väzňov na Kryme a okupovanom ukrajinskom území, mierového plánu či energetickej spolupráce. "Saudská Arábia zohráva dôležitú úlohu a sme pripravení posunúť našu spoluprácu (s ňou) na novú úroveň," dodal ukrajinský prezident.

Zelenskyj zároveň oznámil, že sa počas návštevy sa prihovorí účastníkom summitu LAŠ a stretne sa okrem iného aj so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Ukrajinský prezident do Saudskej Arábie pricestoval na francúzskom vládnom lietadle, ktorým neskôr podľa agentúry Reuters odletí do Japonska. Tam sa podľa viacerých zdrojov zúčastní na summite krajín skupiny G7, ktorý sa v dňoch 19. - 21. mája koná v Hirošime.

Krajiny Perzského zálivu sa snažia v súvislosti s vojnou na Ukrajine zostať neutrálne aj napriek tlaku Západu, aby tieto štáty vyrábajúce izolovali Rusko, píše Reuters. Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán vlani sprostredkoval prepustenie desiatich cudzincov, ktorých Rusko zajalo na Ukrajine. Dohodu sa mu údajne podarilo sprostredkovať vďaka blízkym vzťahom s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.