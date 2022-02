Krátko nato šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu do Ukrajiny, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa počas štvrtka rozšírilo takmer po celej Ukrajine a trvá dodnes. Potvrdených je vyše tisíc obetí – vojenských, ale aj civilných.

Krvavé vojnové konflikty sú stále poriadne napäté a pretrvávajú

Počas dnešného dňa sa začalo hovoriť o možnom rokovaní, ktoré by mohlo prinavrátiť mier. Rusko navrhovalo, že stretnutie by sa mohlo uskutočniť v Bielorusku, no prezident Volodymyr Zelenskyj nesúhlasil a prišiel s novými návrhmi, kde by sa mohlo rokovanie uskutočniť.

Prezident Ukrajiny sa dnes vo videu prihovoril Bielorusom a všetkým vysvetlil, prečo zamietol rokovanie v ich krajine. Video s prekladom zverejnil portál startitup.sk.

