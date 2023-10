"Sme si istí, že Rusko podporuje takým alebo onakým spôsobom operácie Hamasu," uviedol Zelenskyj v rozhovore pre francúzsku televíziu France 2. "Súčasná kríza... svedčí o fakte, že Rusko sa naozaj snaží vykonávať destabilizujúce kroky po celom svete," dodal ukrajinský prezident.

Zároveň vyjadril znepokojenie nad tým, že by sa medzinárodné spoločenstvo mohlo odvrátiť od vojny na Ukrajine vo svetle "tragédie", ktorá postihla Izrael po útokoch Hamasu. "Nechcem to porovnávať. Na Ukrajine je príšerná vojna. V Izraeli stratili mnohí svojich milovaných. Tieto tragédie sú odlišné, no obe sú obrovské," uviedol Zelenskyj.

Odvrátenie medzinárodnej pozornosti by malo podľa neho malo pre Ukrajinu následky. "Osud Ukrajiny závisí na jednote zvyšku sveta. Jednota sveta veľmi závisí od jednoty Spojených štátov," domnieva sa Zelenskyj.

V súvislosti s vojnou na Ukrajine Zelenskyj povedal, že protiútok, ktorý ukrajinská armáda spustila v júni, pokračuje na viacerých frontoch. "Vo všetkých prípadoch dosahujeme pokrok," uviedol ukrajinský líder. Dodal však, že protiútok je veľmi zložitý predovšetkým preto, že Rusko si vybudovalo veľmi komplexnú sieť opevnení, ktoré pozostávajú z mínových polí, protitankových nástrah a zákopov.

Putin a Erdogan spolu hovorili o izraelsko-palestínskom konflikte

Ruský prezident Vladimir Putin v utorok vyjadril počas telefonátu so svojím tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom obavy nad nárastom počtu civilných obetí v Izraeli a v pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Lídri počas spoločného telefonátu diskutovali predovšetkým o "prudko zhoršujúcej sa situácii v zóne izraelsko-palestínskeho konfliktu", uviedol vo vyhlásení Kremeľ. "Boli vyjadrené hlboké obavy nad pokračujúcou eskaláciou násilia a katastrofickým nárastom v počte civilných obetí," dodal Kremeľ.



Putin a Erdogan pritom počas telefonátu znovu poukázali na potrebu okamžitého mieru a obnovenia rokovaní. Kancelária tureckého prezidenta v samostatnom vyhlásení uviedla, že lídri počas telefonátu hovorili okrem iného o opatreniach, ktoré boli prijaté na predídenie eskalácie izraelsko-palestínskeho konfliktu. Erdogan pritom uviedol, že je poľutovaniahodné, keď sa cieľom útokov stávajú civilné objekty, a uviedol, že Turecko takéto konanie nepodporuje.

Hamas, ktorý ovláda pásmo Gazy, spustil prekvapivý útok na Izrael v sobotu ráno. Izrael v reakcii podniká odvetné letecké útoky na Gazu. Putin pritom v utorok označil konflikt za jasný príklad zlyhania politiky USA na Blízkom východe a za nevyhnutnosť označil vytvorenie nezávislého palestínskeho štátu.