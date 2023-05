"Povedal som to už mnohokrát, a zopakujem to tu aj dnes: budeme vás podporovať tak dlho, ako to bude nevyhnutné," vyhlásil Scholz na spoločnej tlačovej konferencii so Zelenským.

Nemecký kancelár Olaf Scholz Zdroj: Jean-Francois Badias

Kým 444-dňová nemilosrdná ruská agresia mala podľa Scholza zásadné geopolitické dôsledky, primárne postihla ukrajinský ľud.

Ukrajinský prezident na stretnutí s nemeckým kancelárom zároveň uistil, že pripravovaná ukrajinská protiofenzíva je zameraná výlučne na oslobodenie Ruskom okupovaných území Ukrajiny, nie na útoky na ruské teritórium.

"Nezaútočíme na ruské teritórium. Oslobodíme naše obsadené územia... Nemáme na to čas, sily ani zbrane nazvyš," uviedol Zelenskyj.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas tlačovej konferencie s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom 14. mája 2023 v Berlíne. Zdroj: Matthias Schrader

Ukrajinský líder zároveň požiadal Nemecko, aby spolu s ostatnými partnermi podporilo jeho krajinu prostredníctvom dodávok moderných stíhačiek.

Kyjev počas jeho návštev v európskych hlavných mestách pracuje na "vytvorení koalície bojových lietadiel", povedal Zelenskyj.

"Pre Ukrajinu je to veľmi dôležité, aby sme naše úsilie koordinovali," zdôraznil s tým, že Rusko má v súčasnosti vo vzdušnom priestore prevahu a to je potrebné zmeniť.

Samotný Scholz sa k tomu podľa DPA vyjadril zdržanlivo. Ako uviedol, Nemecko dodalo Ukrajine množstvo zbraní vrátane veľmi modernej protivzdušnej obrany. "To je to, na čo sa dnes ako Nemci sústredíme," povedal.

Nemecký kancelár zároveň potvrdil, že v popoludňajších hodinách spoločne so Zelenským odletí do nemeckého mesta Aachen v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, kde ukrajinský prezident prevezme prestížnu Medzinárodnú cenu Karola Veľkého. Tá bola udelená ukrajinskému ľudu za prínos k jednote Európy.

S príhovormi na slávnostnom udeľovaní vystúpia okrem Scholza aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a poľský premiér Mateusz Morawiecki.

