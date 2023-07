"Volodymyr Zelenskyj si prezrel skazu v Katedrále Premenenia Pána spôsobenú nedávnym masívnym bombardovaním civilnej infraštruktúry v historickom centre Odesy," uviedla vo vyhlásení kancelária ukrajinského prezidenta.

Katedrála zostala zničená po ruských úrokoch v noci na nedeľu 23. júla. Čiernomorský prístav Odesa bol už od začiatku ruskej vojenskej invázie bombardovaný viackrát, pripomína AFP.

We are looking for air defense systems to protect Odesa and our entire south. And I am grateful to everyone in the world who has joined us in this endeavor! pic.twitter.com/DDyMa3C7CF