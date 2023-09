Americký prezident Joe Biden sa na budúci týždeň plánuje stretnúť so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Má sa tak stať popri zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, informovala vo štvrtok stanica CNN s odvolaním sa na viaceré zdroje.

Zostáva však nejasné, či sa stretnutie uskutoční v New Yorku alebo neskôr počas týždňa v Bielom dome - jeden zo zdrojov oboznámených so záležitosťou uviedol, že Zelenskyj by mal po zastávke v New Yorku odcestovať do Washingtonu. Biden aj Zelenskyj majú v utorok vystúpiť pred Valným zhromaždením.

Zelenskyj plánuje využiť osobné vystúpenie na výročnom zasadnutí na to, aby vyzval na väčšiu podporu Ukrajiny, ktorá pokračuje v protiofenzíve proti Rusku. Podľa ľudí oboznámených s programom plánuje v New Yorku okrem prejavu na zhromaždení aj niekoľko stretnutí s ďalšími svetovými lídrami.

Medzi jeho ciele bude patriť snaha presvedčiť krajiny, ktoré nezaujali rozhodný postoj voči vojne, aby dôraznejšie odsúdili Rusko. Medzi jeho stretnutiami bude aj schôdzka s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, oznámila vo štvrtok izraelská vláda. Podľa oboznámeného zdroja z Republikánskej strany (GOP) Zelenskyj vo štvrtok navštívi aj Kapitol, hoci nebude mať prejav na spoločnom zasadnutí Kongresu; namiesto toho sa očakáva, že sa stretne individuálne so zákonodarcami a členmi vedenia.

Očakávaná návšteva prichádza v čase, keď Kongres zvažuje žiadosť Bieleho domu o ďalšiu pomoc Ukrajine. Jej schválenie zostáva otázne, keďže vláda je v tejto otázke príkro rozdelená. Zelenskyj vystúpil na spoločnom zasadnutí i vlani, ale odpor voči financovaniu Ukrajiny vzrástol najmä vo vnútri GOP.

Biden sa so Zelenským naposledy stretol v júli na okraj samitu NATO v Litve. Predtým spolu rokovali v máji na samite skupiny G7 v Japonsku. Napriek podpore zo strany Spojených štátov pre Zelenského vystúpenie na minulotýždňovom samite skupiny G20 v Indii hostitelia ukrajinského prezidenta nepozvali. Zelenskyj naposledy odcestoval do Spojených štátov minulý rok v decembri, pričom Ukrajinu vtedy opustil prvýkrát od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa minulý týždeň stretol so Zelenským v Kyjeve v rámci cesty, ktorej cieľom bolo čiastočne zladiť vzťahy medzi USA a Ukrajinou pred avizovaným diplomatickým stretnutím. Blinken Zelenskému povedal, že USA sú "odhodlané naďalej kráčať bok po boku" s Ukrajinou.