Spojenci Ukrajiny by sa mali právne zaviazať, že budú krajine poskytovať veľké dodávky zbraní a niekoľko desaťročí investovať do jej obrany. Uvádza sa to v správe, ktorá skúma alternatívy k vstupu Ukrajiny do NATO. Informuje o tom TASR na základe správy denníka The Guardian.