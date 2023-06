Zelenskyj je prvý z celkovo 47 európskych lídrov, ktorý na summit pricestovali. Zároveň ide o jeho prvú návštevu v Moldavsku od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára 2022.

Moldavská prezidentka Maia Sanduová ho privítala na zámku Mimi v Bulboace, kde sa uskutoční druhý summit EPC. Jeho vznik inicioval francúzsky prezident Emmanuel Macron a slovenskú republiku na podujatí zastupuje premiér Ľudovít Ódor. Stretnutie EPC má ukázať silu európskej diplomacie zjednotenej proti Rusku.

"Podporujeme Moldavsko a jeho obyvateľov, ktorí sa integrujú do EÚ. Podporili ste našich ľudí, našich utečencov, ktorí utiekli v prvých dňoch vojny, a my na to nikdy nezabudneme," povedal Zelenskyj po boku Sanduovej. "Naša budúcnosť je v EÚ. Ukrajina je pripravená vstúpiť do NATO," dodal podľa agentúry Reuters.

